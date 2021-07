Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Esprimo la mia vicinanza al popolo sardo, colpito duramente dall'emergenza degli incendi boschivi, che sta causando danni incalcolabili e mettendo a dura prova centinaia di famiglie dell'oristanese. Grazie a Protezione Civile, ai Vigili del fuoco e a tutte le forze impegnate in queste ore". Lo scrive in un tweet il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme, Federico D'Incà.