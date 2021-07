e-Commerce: per Europei esplode su Amazon ricerca maglie e tricolore (2)

(Adnkronos) - L'abbigliamento da calcio l'ha fatta dunque da padrone il mese scorso quando, tra i primi 150 termini più cercati su Amazon.it vi é stato 'maglia Italia', anche il primo termine più ricercato nella sotto-categoria di riferimento 'abbigliamento da calcio per tifosi'. "Si tratta di un dato rilevante - spiega Federico Salina, Ceo e Co-founder di Witailer - poiché nel resto dell’anno le prime posizioni per le ricerche in questa sottocategoria sono occupate non dalla maglia della nazionale ma da quelle di squadre specifiche come Inter, Milan o Juve". Inoltre, a giugno 2021, la sottocategoria 'abbigliamento da calcio per tifosi' era tra le prime 10 con il maggior volume di ricerca stimato mentre 12 mesi fa non era nemmeno tra le prime 30.

Per gli analisti di Witailer é "interessante notare come da aprile a giugno 2021 si sono impennate anche le ricerche per 'maglia Italia 2006': questo termine di ricerca ha guadagnato oltre 100.000 posizioni in soli 2 mesi, a giugno 2021 si trovava infatti tra i primi 5.000 termini più cercati su Amazon.it". E anche la bandiera dell'Italia ha salito in fretta la classifica delle ricerche sul colosso dell'e-commerce, aumentando di oltre +400 volte negli ultimi 6 mesi. Il termine è stato tra i primi 2000 più ricercati su Amazon.it, "un posizionamento simile si era visto solo a primavera 2020 per via della pandemia" commentano gli esperti della startup.

Ma cosa accade negli altri Paesi? In Spagna, le ricerche per 'camiseta españa' sono cresciute di oltre duecento volte negli ultimi 12 mesi e a giugno 2021 questo search term era tra i primi 750 termini di ricerca più cercati su Amazon.es. Per quanto riguarda 'bandera españa', invece, questo ha avuto una crescita di cinque volte negli ultimi 6 mesi: a giugno 2021 era tra i primi 2.500 termini di ricerca più cercati su Amazon.es. In Uk, infine, le ricerche di 'england football shirt' sono cresciute di oltre 213 volte negli ultimi 12 mesi (a giugno 2021 tra i primi 70 termini di ricerca più cercati su Amazon.co.uk. 'England flag', invece, ha vissuto una crescita di +1000 volte negli ultimi 6 mesi e a Giugno 2021 era tra i primi 67 termini di ricerca più cercati su Amazon.co.uk.