Covid: Quagliariello (Ci), 'con aumento vaccini rivedere parametri'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - “Ogni strumento di incentivo alla campagna vaccinale, che abbiamo sostenuto fin dal primo momento, sarà tanto più efficace quanto più sarà chiaro che non si tratta di iniziative sociologiche o moralistiche ma di mettere in sicurezza con ogni mezzo la riconquista della nostra libertà e le prospettive di ripresa economica”. Lo dichiara il senatore Gaetano Quagliariello, vicepresidente nazionale di ‘Coraggio Italia’.

“In questo senso - prosegue - sarà importante che con il procedere delle vaccinazioni, alle quali il green pass sta dando un positivo impulso, la revisione dei parametri di rischio sia sempre più incisiva fino a considerare le sole soglie di ospedalizzazione, da rivedere al rialzo man mano che la campagna vaccinale limiterà il pericolo di progressioni esponenziali. Allo stesso modo si dovrà fare in modo che il green pass sia anche uno strumento per mettere le attività al riparo da restrizioni in caso di insorgenza di scenari più complessi. L’obiettivo dello sforzo messo in campo - conclude Quagliariello - deve essere quello di rendere irreversibile la riapertura del Paese”.