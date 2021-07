Monaco, 25 lug. - (Adnkronos) - Quarantuno gol in ventinove partite in Bundesliga. Questi i numeri grazie ai quali Robert Lewandowski ha sbaragliato la concorrenza e si è aggiudicato il premio di miglior giocatore dell'ultima stagione in Germania. L'attaccante polacco è stato votato calciatore dell'anno dai giornalisti sportivi tedeschi per la seconda volta consecutiva.