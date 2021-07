A.I., le pmi si affidano alle big tech

Per correr miglior acque alza le vele omai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele». Così Dante Alighieri, di cui quest’anno ricorre il 700esimo anniversario della morte, salutava il suo ingresso nel Purgatorio.

Sette secoli dopo, anche le Pmi italiane del manifatturiero devono (o dovrebbero) recitare rime analoghe. Perché secondo una recente ricerca condotta da Domink Wee, Managing Director Global Manufacturing, Industrial and Transportation di Google Cloud, il mondo sta lentamente uscendo dal Purgatorio dell’intelligenza artificiale per entrare in quella che viene definita la “Golden Age”, l’età dell’oro in cui questa tecnologia potenzialmente dirompente inizierà a diventare sempre più pervasiva. «Si iniziano a vedere casi di studio concreti – ha spiegato a Economy Dominik Wee – ma in molte aziende c’è ancora qualche difficoltà perché non si riesce a portare a regime, in maniera diffusa, l’intelligenza artificiale». C’è un problema di costi, nel senso che gli investimenti richiesti sono troppo alti, ma c’è anche una qualche forma di paura perché si teme sempre che l’AI possa soppiantare i lavoratori. Questa logica timorosa è alla base della potentissima discrasia che si è venuta a creare tra Europa da una parte e Cina e Stati Uniti dall’altra. Il Vecchio Continente, infatti, ha iniziato un procedimento normativo dell’intelligenza artificiale proprio in un’ottica di protezione dello status quo e delle figure lavorative esistenti. La Cina, invece, ha adottato l’approccio opposto: a Pechino è stato il governo stesso a incentivare le aziende affinché sviluppassero progetti pervasivi di intelligenza artificiale, all’insegna della deregulation. E gli Usa? Hanno optato per una via di mezzo: nessun paletto categorico, ma un modello di soft-law basato su principi e standard non vincolanti.

Tornando all’Europa, questo ribaltamento delle priorità (prima la normativa per evitare storture, poi lo sviluppo dei progetti) si è tradotto in un grande problema di sviluppo: le aziende non hanno avuto il famoso terreno fertile per portare avanti progetti interessanti che coinvolgessero l’intelligenza artificiale, ma piuttosto hanno deciso di puntare su soluzioni già esistenti, “a scaffale”, comprando dai big tech vendor prodotti chiavi in mano. «I grandi player – ci spiega il direttore dell’Osservatorio del Politecnico di Milano sull’intelligenza artificiale, Nicola Gatti – come Aws, Azure, Watson e Google AI parlano di democratizzazione di questa tecnologia: ma non è esattamente una cosa positiva. L’assunto di partenza è che a oggi mancano le competenze in azienda e quindi i big tech sopperiscono all’assenza dei talenti in grado di sviluppare AI». In uno studio di McKinsey del 2018 sulla “readiness” (cioè sulla prontezza nei confronti dell’intelligenza artificiale) Cina e Usa giocavano un campionato a parte, mentre l’Italia era nelle retrovie, in compagnia di Paesi non del tutto avanzati come Cile, India o Thailandia.

Perché la verità è che ci troviamo in un momento di profondo travaglio. Da una parte, il nostro Paese risulta essere il più attivo a livello mondiale (secondo la survey di Google Cloud) nello sviluppare progetti che riguardino l’intelligenza artificiale; dall’altra restiamo ancora piuttosto indietro. Perché? Qui le idee divergono. Per Dominik Wee dobbiamo guardare al «combinato disposto tra l’influenza della pandemia sulle aziende italiane, che hanno dovuto accelerare rapidamente la loro digitalizzazione, e all’incremento delle persone pronte a studiare la tecnologia e a implementarla in azienda, complice anche costi sempre più accessibili».

D’altronde, il discorso del calo dei prezzi è sempre stato alla base di tante rivoluzioni scientifiche che, da oggetto dei desideri di pochi si sono trasformati in commodity o poco più. Il computer, che inizialmente occupava intere stanze e aveva un prezzo di milioni di dollari oggi non arriva a costare più di 2.000 euro nelle sue versioni più evolute; il sequenziamento del genoma umano nel 2001 ha richiesto oltre un miliardo di investimenti e 15 anni di tempo. Oggi servono alcune centinaia di dollari e un paio di giorni.

Ma per Wee il problema principale è rappresentato dalle competenze, che non ci sono o che scarseggiano.:«Oggi – ci ha spiegato – è molto importante che non solo i più giovani si indirizzino verso le discipline Stem, ma anche che le persone che lavorano in fabbrica, e che hanno un bagaglio esperienziale importante, imparino a lavorare con l’AI. E al momento nessuno può essere definito un “esperto”, dunque c’è un’enorme carenza di competenza che le istituzioni dovrebbero aiutare a colmare» attraverso il Pnrr ma non solo.

Di opinione decisamente meno rosea è invece Gatti, il quale ci spiega come il Covid abbia sì accelerato la digitalizzazione, ma solo per quanto riguarda lo smart working o gli strumenti di base. «Non c’è stata nessuna spinta verso l’intelligenza artificiale – ci dice – e manca totalmente la cultura di provare a realizzare grandi progetti. Perfino noi come Politecnico stiamo riscontrando non pochi problemi nel trovare aziende, anche di grandi dimensioni, che abbiano la voglia di raccontare i loro casi di studio o che siano in grado di implementare progetti che mettano l’intelligenza artificiale al centro. La verità è che nel nostro Paese una quota molto consistente di aziende non ha la più pallida idea di come sfruttare l’AI. Poi certo, ci sono delle eccezioni: è il caso di Barilla, che sta conducendo iniziative di formazione dedicate a tutta la forza lavoro. Le altre imprese, invece, attendono. Che cosa? Che arrivino soluzioni “a scaffale”, con rischio minimo, che possono essere prese e impiegate a fronte di una spesa molto contenuta. Ma questo è impossibile».

Un tema invece che per il momento non sembra turbare i sonni di nessuno è quello della sostituzione della forza lavoro da parte dell’intelligenza artificiale. In questo caso entrambi gli esperti concordano nel dire che non ci sono pericoli reali. «Quando sviluppiamo progetti di intelligenza artificiale – ci spiega Wee – non stiamo cercando di soppiantare i lavoratori, ma semmai di affiancarli e di aumentarne le potenzialità. Non solo: l’Ai nella produzione permette di ridurre le spese, di minimizzare le imperfezioni, di tagliare i costi delle macchine. Ma queste cose bisogna comunicarle correttamente, altrimenti si rischia soltanto di diffondere paura».

Sul rapporto dell’intelligenza artificiale con l’essere umano si potrebbe scrivere un libro. Ma in questo caso è utile ricordare che l’idea primigenia non è mai stata quella di sostituire il lavoratore, ma di affiancarlo. «Si chiama Human in the loop – ci dice Gatti – e significa che la macchina deve sopperire alle carenze strutturali dell’uomo. Noi ci distraiamo, non siamo in grado di mantenere la stessa soglia di attenzione per 8 ore consecutive. Una macchina sì, ma ha delle rigidità che invece l’uomo non ha. Per cui l’idea è quella di “confinare” il lavoratore nel campo delle eccezioni e di alleggerirne il peso nella routine. D’altronde, proprio con questo intento è nata la guida autonoma. Solo che qualche incidente mortale (il più delle volte causato proprio dal guidatore umano) e la paura generale degli effetti sulla viabilità hanno tarpato le ali al progetto. Se dovessi scommettere direi che veicoli totalmente semoventi non saranno mai autorizzati a circolare per le strade europee».

Un ulteriore impiego che si può fare dell’intelligenza artificiale, questo sì estremamente positivo, è quello che riguarda l’impatto dell’industria. Oggi il settore è responsabile di circa il 75% dell’inquinamento complessivo nell’ecosistema. Trovare modelli che minimizzino gli scarti è un primo inizio. Ma c’è di più: «Oggi i datacenter – conclude Wee – consumano un sacco di energia, ma grazie all’AI riusciamo a risparmiare fino al 40% di energia. E potremmo usarla anche per ridurre l’impatto energetico del mondo manifatturiero. Per questo ritengo che anche nel prossimo futuro l’AI rimarrà la tecnologia principale su cui concentrarsi, studiando al meglio applicazioni e modi d’uso».