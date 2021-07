Voghera: Malpezzi, 'Salvini pretenda le dimissioni della Giunta'

Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Salvini la smetta con i distinguo su vaccini e Green Pass che generano solo confusione nei cittadini e pensi piuttosto agli inquietanti fatti di Voghera dove un suo assessore, Massimo Adriatici, va in giro armato a sparare e un’altra, Francesca Miracca, si distingue per affermazioni inquietanti riportate oggi da Il Foglio. Gesti e parole gravi che tratteggiano un abisso culturale che non si concilia in alcun modo con la gestione della cosa pubblica". Lo scrive su Facebook Simona Malpezzi.

"Invece di boicottare il grande impegno del governo in tema di campagna vaccinale e ripresa economica, ci aspettiamo dal leader della Lega che prenda immediatamente le distanze dai suoi amministratori. Salvini pretenda subito le dimissioni della giunta", aggiunge la presidente dei senatori del Pd.

"La magistratura farà le indagini e valuterà cosa è accaduto. Ma l’abisso culturale e umano che ha lasciato emergere la drammatica vicenda di Voghera richiede parole forti e nette, soprattutto, da parte di chi dice di sostenere il governo del Paese”, conclude.