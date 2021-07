Unesco: Borgonzoni, 'incassiamo un altro sì, da oggi Padova patrimonio mondiale'**

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - “Incassiamo un altro sì: Padova è patrimonio Unesco”. Così il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni al termine della sessione odierna del 44esimo Comitato del Patrimonio Mondiale Unesco riunito a Fuzhou, in Cina, che ha riconosciuto la richiesta d’iscrizione della città di Padova, “Urbs Picta. Giotto, la Cappella degli Scrovegni e i cicli affrescati del Trecento”.

“Sono particolarmente orgogliosa di questo importante traguardo, raggiunto dopo quello di Montecatini Terme. La candidatura di Padova, promossa dal Comune della città veneta e coordinata dall’Ufficio Unesco del Segretariato Generale, che ringrazio per aver fornito supporto tecnico e scientifico - spiega il sottosegretario MiC, che sta seguendo la sessione dalla sede del Ministero della Cultura a Roma- è certamente il risultato di un intenso lavoro e collaborazione fra il MiC, l’Università degli studi di Padova e la Regione Veneto. I cicli affrescati conservati in otto edifici e complessi monumentali all’interno del centro storico di Padova- conclude Borgonzoni- illustrano come diversi artisti, a partire da Giotto abbiano introdotto importanti novità stilistiche influenzando certamente la storia dell’arte italiana”.