Tokyo: Tarantino (ex campione mondo sciabola) 'Samele talento cristallino, oggi impeccabile'

Roma, 24 lug. - (Adnkronos) - "Luigi Samele è stato uno dei talenti più cristallini della sciabola italiana degli ultimi venti anni, insieme a me e Aldo Montano. Oggi è stato impeccabile e ha ottenuto una medaglia meritatissima. Si è arreso solo a un campione fenomenale come Szilagy". L'ex campione del mondo di sciabola Luigi Tarantino commenta così all'Adkronos la medaglia d'argento di Luigi Samele nella sciabola individuale ai Giochi di Tokyo. "Luigi ha avuto un momento difficile dopo la mancata qualificazione ai Giochi di Rio 2016 -prosegue Tarantino-. Dopo quella delusione è stato bravo a non mollare e ha avuto la fortuna di incontrare il maestro Terenzio che lo ha rilanciato alla grande e oggi raccoglie i frutti del suo lavoro. Ora sono convinto che sarà ancora più carico per la prova a squadre dove sono convinto che potremo ambire a un risultato importante".