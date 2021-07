Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - "Un oro e un argento nella prima giornata di Tokyo 2020! Grazie Vito e Gigi per le gioie che ci avete regalato. Godetevi questi momenti e non smettete di sognare! La strada per il prossimo obiettivo inizia da adesso. Complimenti anche alle federazioni di taekwondo e scherma". Così su Twitter la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali.