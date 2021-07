Olimpiadi: triathlon, azzurri pronti per l'esordio ai Giochi, lunedì la prima gara (3)

(Adnkronos) - “L’atmosfera al Villaggio Olimpico è incredibile, c’è tantissima energia malgrado le restrizioni dettate dal Covid-19 - racconta Gianluca Pozzatti - ci stiamo svegliando decisamente presto per mantenere il ritmo sonno-veglia delle giornate di gara. Fa davvero molto caldo, l’umidità è altissima anche se a tratti c’è un po’ di vento e ci sono gli ultimi allenamenti di rifinitura da svolgere. Ho già testato i tracciati di gara e ora non resta che vivere il clima agonistico di questi Giochi Olimpici”.

“Sono tranquillo e la tensione della gara non è ancora salita - ammette Delian Stateff - Sto vivendo un’esperienza nuova, davvero unica, ed è difficile non farsi travolgere, ma vedo che tutti noi riusciamo ad essere attenti, concentrati e disciplinati: come team, siamo sereni e molto coesi. Abbiamo preparato molto bene le contromisure contro il caldo umido e voglio affrontare la gara al massimo. Ora mettiamo a punti gli ultimi dettagli per arrivare al meglio a queste due gare: mi godrò appena questa mia prima Olimpiade, sicuro che con questo approccio i risultati arriveranno da sé”.

“Sono molto emozionata e ancora non mi rendo davvero conto di essere qui ai Giochi Olimpici - dice Alice Betto - È stupendo vedere riuniti tutti gli atleti più forti al mondo, condividere allenamenti e vita quotidiana. Essere qui oggi, dopo un lunghissimo anno di attesa e speranza, vuol dire non aver mai mollato e poter contare su una ancora più marcata determinazione. Il percorso gara lo conosco bene, avendolo già testato nell’evento test nel 2019: sarà impegnativo sia dal punto di vista tecnico sia per la temperatura esterna, ma lo sarà per tutti non solo per me. Sono qui per affrontare al meglio questa gara, come ho sempre fatto, voglio godermi ogni singolo momento di questa esperienza unica”.