Olimpiadi: Rae Lin D'Alie, 'emozionate per esordio ai Giochi'

Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - "E' stata l'emozione più forte mai provata nella mia vita, non ci era mai capitato di giocare un'Olimpiade. Ora speriamo di ricaricarci per la prossima partita e scendere in campo con una mente un po' più sveglia e brillante e cercare di continuare a fare del nostro meglio". Queste le parole della cestista azzurra Rae Lin D’Alie dopo il faticoso successo sulla Mongolia nel torneo olimpico di basket 3x3.