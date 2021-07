Olimpiadi: Fbi avverte su possibili cyber attacchi durante i Giochi

Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - L'Fbi lancia l'allarme su possibili cyber attacchi durante le Olimpiadi di Tokyo. La nota dell’FBI parla di possibili attacchi di social engineering e phishing per dirottare gli spettatori verso siti malevoli. I Giochi danno ad attori sponsorizzati da alcuni Stati una grande opportunità per seminare confusione, chiedere riscatti e portare avanti obiettivi propagandistici. Non esisterebbe al momento una minaccia concreta, ma gli hacker potrebbero prendere di mira soprattutto media, alberghi, mezzi di trasporto, biglietterie.