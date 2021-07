Olimpiadi: canoa, domani il via allo slalom, Horn prima azzurra in gara nel K1 (2)

(Adnkronos) - Rispetto alle altre gare internazionali, alle Olimpiadi cambia il sistema di qualificazione nelle batterie: ogni atleta dovrà necessariamente effettuare le due “run” e a determinare il passaggio del turno sarà la classifica dei miglior tempi. Nella kayak femminile accedono in semifinale le migliori 24 atlete, 20 invece nel kayak maschile, mentre nella canoa canadese sono 18 i posti nella semifinale femminile e 15 in quella maschile. I dieci semifinalisti più veloci staccheranno i pass per le rispettivi finali.

Gli altri azzurri in gara, guidati dal direttore tecnico Daniele Molmenti - alla sua prima olimpiade in questo ruolo - coadiuvato dal tecnico federale Omar Raiba, scenderanno in acqua mercoledì 28 luglio: Giovanni De Gennaro (Carabinieri) sarà al cancelletto di partenza per le batterie del K1 alle ore 14.37 e alle 16.47 (7.37 e 9.47 in Italia), mentre Marta Bertoncelli farà il suo debutto olimpico nelle “run” di qualificazione del C1 alle ore 13.00 e alle 15.10 (6.00- 8.10 italiane).

La canoa slalom, dopo un primo esperimento ai Giochi del 1972, venne introdotta alle Olimpiadi di Barcellona 1992 e poi confermata per le successive edizioni. L'Italia ha conquistato finora tre medaglie olimpiche: un oro e un bronzo con Pierpaolo Ferrazzi, rispettivamente a Barcellona 1992 e Sydney 2000, e un'altra medaglia d'oro a Londra 2012 con Molmenti.