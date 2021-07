Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - Esordio con vittoria per il basket femminile 3x3 alle Olimpiadi di Tokyo. Le azzurre hanno battuto, soffrendo, la Mongolia per 15-14. Otto punti per D’Alie, 3 per Consolini e 2 a testa per Filippi e Rulli. Le ragazze di coach Capobianco tornano in campo già alle 14:25 italiane contro la Francia, favorita insieme agli USA per l’oro.