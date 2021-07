Olimpiadi: ambasciatore Starace, 'atleti in close contact, non pregiudicati loro Giochi'**

Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) - "Non cambia nulla, il giornalista positivo è uno e si tratta per i sei atleti azzurri di close contact, che non impatta sulla loro partecipazione ai Giochi. Seguiremo comunque la questione". Lo ha detto l'ambasciatore italiano a Tokyo, Giorgio Starace all'Adnkronos, al suo arrivo a Casa Italia. Questa mattina il Governo giapponese, attraverso il Comitato Organizzatore dei Giochi, ha informato il Coni di aver dichiarato “close contact” 13 persone della delegazione italiana, tra cui sei atleti e sette official.