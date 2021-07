Covid: oggi 5.140 nuovi casi e 5 morti, tasso positività a 2%

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - Sono 5.140 i nuovi contagi da Covid in Italia (ieri 5.143), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri si sono registrati 5 morti (ieri erano 17) che portano a 127.942 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 258.929 tamponi, con un tasso di positività al 2%.

Le persone ricoverate in ospedale con sintomi sono 1.340, in aumento (+36) rispetto ai 1.304 di ieri, mentre sono 172 i ricoverati in terapia intensiva (+17 da ieri), con 21 ingressi nelle ultime 24 ore.