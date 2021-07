Villa Salus, un upgrade tecnologico per confermare la leadership in sanità

Villa Salus per vocazione si occupa di patologie complesse. E’una scelta di campo che caratterizza la struttura, conferendole una riconosciuta visibilità nei diversi ambiti di attività, fra tutti quello oncologico ed ortopedico. Tradizionalmente Villa Salus ha sempre puntato sulla innovazione tecnologica e sulla integrazione di competenze multidisciplinari e complementari, in una prospettiva sempre più attuale di approccio completo alle problematiche di salute dei propri pazienti. Fondata nel 1961dal professor Gustavo Barresi, clinico chirurgo dell’Università di Messina fino al 1988, la struttura dispone oggi di 85 posti letto, tutti convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale. A questi sono da aggiungere ulteriori tre letti di assistenza intensiva post operatoria, attivati dalla casa di cura per garantire le condizioni di maggiore sicurezza nello svolgimento di procedure chirurgiche ad elevata complessità.

Villa Salus, peraltro, è promotrice di numerose iniziative formative a beneficio di partecipanti provenienti dalla Sicilia e dalle altre Regioni italiane, che prevedono tra l’atro l’esecuzione live di interventi chirurgici. La struttura, in particolare, è stata tra le prime in Europa a maturare una significativa casistica di chirurgia protesica computer assistita, attirando numerosi ortopedici interessati ad acquisire conoscenze su questo approccio chirurgico. Con Fondimpresa Sicilia ha avviato da tempo una collaborazione virtuosa, che ha portato a realizzare diversi interventi negli ultimi anni, dal piano ForMat (Formazione per Manutentori) e l’Avviso di sistema “Fast”, entrambi del 2019, al più recente corso Blsd (Basic Life Support) per la gestione del paziente in emergenza.

L’aggiornamento professionale (costante) come leva per la competitività

Per il professor Barresi, amministratore di Villa Salus, la formazione e l’aggiornamento costante sono leve fondamentali per la competitività aziendale: «In uno scenario in cui le conoscenze e le tecnologie applicate alla medicina si evolvono costantemente, offrendo agli operatori della sanità opportunità diagnostiche e terapeutiche sempre più efficaci ed innovative, l’aggiornamento professionale costituisce un requisito imprescindibile per il mantenimento delle migliori condizioni qualitative dell’assistenza ospedaliera. In prospettiva - aggiunge - , gli investimenti in formazione, sia quelli orientati all’acquisizione o al perfezionamento di competenze professionali specifiche, sia quelli rivolti alle cosiddette soft skills (in particolare inglese ed informatica) sono essenziali per innalzare il livello di professionalità della struttura e, di conseguenza, per migliorarne la competitività e la credibilità, in un contesto in cui il profilo reputazionale è una variabile strategica fondamentale».