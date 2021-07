Sostenibilità ed innovazione: Così la Fiorucci punta a nuovi mercati e prodotti

La Cesare Fiorucci, azienda alimentare con base a Pomezia, è uno dei brand leader in Italia nei salumi, con oltre 170 di storia e si colloca, per qualità, sicurezza e innovazione, nonché per la notorietà del brand, tra i protagonisti della gastronomia made in Italy, sia nel panorama nazionale, sia a livello internazionale.

Dopo aver quindi fondato le solide basi nell’artigianalità, qualità e tradizione italiana, oggi Fiorucci sta attuando strategie che puntano ad offrire un prodotto sempre più in linea con le richieste dei consumatori e capace di rispondere ai nuovi trend di mercato.

Con Fondimpresa Lazio una forte e duratura partnership, che ha prodotto – tra l’altro – l’azione formativa “Arius”, il cui esito ha fatto registrare sin dal 2017 un miglioramento delle strategie aziendali sul piano della competitività e lo sviluppo e il lancio di nuovi prodotti. Una best practice che ha saputo intercettare i cambiamenti legati ad un percorso di modernizzazione e digitalizzazione dei processi aziendali, in un’ottica di sostenibilità sociale ed ambientale che incrocia gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Diverse macro-aree di intervento, mille ore di formazione erogate nel 2020 con Fondimpresa

Il settore agroalimentare è caratterizzato da una forte concorrenza. Ecco perché Fiorucci è costantemente impegnata in processi di sviluppo tecnologico e innovazione di prodotto. I cambiamenti in corso vengono puntualmente accompagnati da azioni formative ad hoc, alcune sviluppate a livello corporate, altre a livello di singola Business Unit e quindi direttamente da Fiorucci. La formazione erogata attraverso Fondimpresa si inquadra come supporto delle diverse linee strategiche aziendali.

Creare a casa le occasioni di consumo tradizionalmente legate al ristorante

«Il nostro core business sono i salumi, serviti freschi al banco gastronomia e affettati in comode vaschette. Insistiamo sui tre fattori che hanno trasformato Fiorucci da azienda padronale a multinazionale, ossia qualità, tradizione ed innovazione. I nostri prodotti iconici sono rappresentati dalla Mortadella Suprema, marca di mortadella n.1 in Italia, leader di mercato nel banco taglio e che da marzo 2020 è disponibile anche nel libero servizio, il guanciale realizzato con 100% carne italiana e leader nel mercato, disponibile in vari formati e la linea di affettati 100% carne italiana. Il brand conosciuto anche per il forte legame con il territorio ha lanciato a gennaio 2021 una linea di affettati eccellenze del territorio (5 referenze premium: Rostello, crudo Tivoli fumo, porchetta, guanciale e spianata romana). A marzo 2021 Fiorucci ha debuttato con la nuova linea di Snack IN a dimostrare ancora una volta la capacità del brand di rispondere alle esigenze del consumatore, che con la pandemia ha provato a ricreare in casa il ristorante e portare nelle mura domestiche trend di consumo tradizionalmente associati alla spesa fuori casa», dichiara Giovanni Sabino, dal 2018 Ceo di Fiorucci. «Senza dimenticare – aggiunge – che per ottenere certi risultati e certe soddisfazioni serve un cambio di passo e mentalità notevole nel lavoro di tutti i giorni. Ecco perché abbiamo sposato appieno un modello di Gestione Impeccabile, che deriva dalla filosofia di Sigma, in cui ogni dipendente crede responsabilmente nell’apporto che dà al proprio segmento di processo e di attività».