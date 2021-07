Salvini vaccinato, Burioni lo ringrazia: "Ha dato buon esempio"

(Adnkronos) - Roberto Burioni ringrazia Matteo Salvini per essersi vaccinato contro il covid e aver "dato il buon esempio". Il virologo commenta su Twitter la notizia del leader leghista che si è sottoposto al vaccino.

"Si può non essere d'accordo con Matteo Salvini, ma è il leader di un grande partito e il riferimento per molti cittadini. Lo ringrazio di cuore per avere dato il buon esempio in questa lotta comune contro il virus per riconquistare tutti insieme la libertà", dice Burioni, docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Salvini si è vaccinato questa mattina a Milano e ha poi postato sui social una foto con il caffè in cui si nota un qr code sanitario, su foglio della regione Lombardia, stampato su un foglio appoggiato sul tavolino.