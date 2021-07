Olimpiadi: Elia Viviani, 'emozione da brividi, ci siamo sentiti italiani'**

Tokyo, 23 lug. (Adnkronos) - "E' stata un'emozione fortissima. Quando hanno chiamato l'Italia, il nostro gruppo ha fatto un boato enorme e io e Jessica davanti a loro è stato un momento veramente da pelle d'oca, da brividi. il momento più forte della serata e dove ci siamo sentiti veramente italiani e pronti a dare il massimo". Queste le parole di Elia Viviani, uno dei due portabandiera dell'Italia, con Jessica Rossi, nel descrivere le emozioni dopo la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. "Lo stadio vuoto mi ha fatto effetto in un momento successivo, ma il momento più forte è stato quello e ce lo siamo goduti al massimo, ma ci siamo goduti tutta la giornata, dalla partenza al video bellissimo di auguri di compleanno al presidente Mattarella. Da lì in poi si è creata la squadra e ora siamo pronti da domani a gareggiare e cercare di portare più in alto possibile la nostra bandiera", ha aggiunto il ciclista azzurro.