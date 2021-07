Israele: colloquio tra Bennett e erede al trono Emirati, focus su rapporti

Tel Aviv, 23 lug. (Adnkronos) - Il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, ha avuto un colloquio telefonico con il principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti e sovrano de facto del Paese del Golfo, Mohammed bin Zayed al Nahyan. Lo riferiscono i media israeliani, secondo cui Bennett ha chiamato Mbz - l'acronimo con il quale il principe è conosciuto in Occidente - per fargli gli auguri per la festa musulmana dell'Eid al-Adha e per parlare dei rapporti in crescita tra i due Paesi.

"Il primo ministro ha ringraziato il principe ereditario per aver aperto un'ambasciata in Israele e per aver ospitato in visita ufficiale il ministro degli Esteri Yair Lapid", si legge in una nota diffusa dall'ufficio di Bennett.

Il capo del governo israeliano, riferendosi alla normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi, ha evidenziato come il comportamento di Abu Dhabi nei confronti di Tel Aviv sia stato "fonte di ispirazione per altri Paesi e leader nella regione".