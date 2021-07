Roma, 23 lug (Adnkronos) - "I 5 stelle non hanno i numeri per far cadere il governo. Oggi la Camera ha votato la fiducia al Dl semplificazioni, i 5 stelle presenti erano il 53%. Sono in sofferenza ma 'gna fanno, prima di far cadere il governo si tagliano la mano". Lo ha detto Matteo Renzi a In onda su La7.