Roma, 23 lug (Adnkronos) - "#ForzaItalia chiede in commissione un allargamento del perimetro di esame della #riformagiustizia. Che significa, in buona sostanza, impedire che la riforma venga approvata entro l'estate. A proposito di chi lavora contro la riforma". Lo scrive su Twitter il capogruppo Pd in commissione Giustizia della Camera Alfredo Bazoli.