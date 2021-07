Esercito: Apre a Palermo il Polo informativo, espositivo e culturale (2)

(Adnkronos) - Con questi sentimenti, l’Esercito Italiano, "sempre impegnato nelle proprie competenze istituzionali, è profondamente radicato sul territorio, nel quale si conferma operatore di sicurezza e strumento di utilità sociale, si propone quale protagonista e depositario delle esperienze più significative della storia d’Italia, dal Risorgimento ad oggi, desideroso di condividerle con le nuove generazioni ed è consapevole e dinamico custode di un patrimonio architettonico, storico e culturale, da valorizzare e rendere fruibile al grande pubblico". "Il Polo informativo, espositivo e culturale dell’Esercito a Palermo si pone quale punto d’incontro delle sfide in campo”, spiega l'Esercito.

Il Polo Informativo, Espositivo e Culturale dell'Esercito a Palermo, realizzato dal Comando Militare dell’Esercito in Sicilia in sinergia con le maggiori istituzioni locali, offre, all’interno di un’antica sede di epoca medievale ricca di affreschi cinquecenteschi e secenteschi, un infopoint che opera sia in presenza sia da remoto, per il reclutamento, per le opportunità post-servizio militare e per l’accesso ai servizi al pubblico (certificati relativi al servizio militare prestato); sale espositive che raccolgono cimeli militari dal Risorgimento alle due guerre mondiali; sale espositive pronte ad accogliere mostre temporanee; sale polifunzionali per congressi, incontri, dibattiti, rappresentazioni teatrali o concerti, disponibili e aperte anche a fruitori esterni. La preziosa struttura verrà aperta in maniera continuativa a partire dal mese di settembre.