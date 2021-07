Efficienza in ambito logistica e trasporti: un asset strategico per le aziende

Partnership, imprenditorialità e sfide sono i valori alla base dell’approccio aziendale di Raben SITTAM e di tutto il Gruppo. Dopo l’acquisizione da parte di Raben Group - uno dei più importanti player europei nel settore dei trasporti e della logistica - Raben SITTAM è oggi una delle realtà più innovative e tecnologicamente avanzate sul mercato italiano. Forte dei 60 anni di esperienza sul mercato italiano e della posizione di leader nel trasporto internazionale a carico completo e groupage terrestre, marittimo ed aereo, la branch italiana conta su 16 filiali in tutta Italia, 300 dipendenti, oltre 50.000 mq di magazzini e un volume di traffico annuale di oltre 500.000 spedizioni. A livello europeo, Raben SITTAM vanta un network di 150 filiali, connesse attraverso collegamenti giornalieri, in 13 Paesi, garantendo così ai propri clienti un alto livello di competitività potendo rispondere in maniera integrata alle esigenze internazionali e nazionali di distribuzione e logistica.

Essere entrati a far parte di un gruppo internazionale ha permesso alla branch italiana di accedere a tecnologie innovative e avanzate di cui beneficiano i clienti ed in parte anche i propri dipendenti.

Raben SITTAM mette infatti a disposizione strumenti che agevolano notevolmente la gestione degli ordini di trasporto e la loro tracciabilità, anche da remoto. L’azienda risponde così, pienamente ed efficacemente, alla rivoluzione lavorativa determinata dai lockdown e dall’affermazione dello smart working.

Tra le principali tecnologie a disposizione dei clienti spicca myRaben, piattaforma Raben per la gestione dei processi di consegna caratterizzata da un layout altamente intuitivo.

Tramite un’unica interfaccia l’utente può visualizzare in tempo reale tutte le fasi delle proprie spedizioni groupage, dal ritiro all’arrivo al magazzino di competenza fino alla consegna a destino, potendo stampare anche la prova di avvenuta consegna (POD). Il tool myOrder, invece, permette di inserire autonomamente ed in tempi brevi gli ordini di ritiro e monitorarne lo status. Il nuovo strumento myOffer, permette al cliente di richiedere quotazioni ed offerte spot in qualsiasi momento grazie al supporto dell’Intelligenza Artificiale, velocizzando processo di richiesta ed inserimento dell’ordine.

La vasta gamma di servizi offerti risponde alle diverse necessità di ogni cliente, sia in termini di tempi di consegna e ritiro delle proprie merci, sia come tipologia di merce. L’offerta include infatti, oltre alla possibilità di orari predefiniti di consegna e transit time garantiti, la gestione di merci standard o con particolarità. Raben SITTAM assicura inoltre competenza e sicurezza nella gestione autonoma e professionale dei trasporti da e verso Paesi Extra CEE grazie alla Procedura Doganale Domiciliata presso tutti i propri magazzini. Il Customer Service, in grado di prendersi cura delle spedizioni dei clienti, dall’ordine di ritiro alla consegna a destino, è un altro asset strategicamente importante che Raben SITTAM offre al mercato. Ciascun cliente ha un referente dedicato che cura con scrupolosa attenzione tutte le fasi del servizio.

I molti anni di esperienza ed una stretta collaborazione con shipowners e compagnie aeree permettono a Raben SITTAM di distinguersi per efficienza anche nel trasporto aereo e marittimo. Le spedizioni aeree possono includere pezzi di ricambio, macchinari e attrezzature, prodotti farmaceutici, cosmetici, prodotti freschi e trasformati, abbigliamento, elettronica di consumo e anche merci pericolose (ADR). In ambito marittimo, invece, Raben SITTAM è in grado di gestire anche il trasporto di merci a temperatura controllata, carichi non standard o oversized. Tra i principali settori, sicuramente l’automotive ma anche il settore retail, tecnologia, chimico, FMCG food e non food.