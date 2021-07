GRENKE Italia partecipa alla campagna “All You Need Is Lease” di Assilea (Associazione Italiana Leasing)

L’obiettivo è aiutare le PMI a proseguire nel proprio percorso di rilancio e crescita, soprattutto in una fase delicata come quella attuale.

Mai come ora infatti, coniugare investimenti, innovazione e sostenibilità finanziaria è un’esigenza cruciale per le imprese italiane, e per questo GRENKE è pronta a supportarle attraverso il servizio di locazione operativa, cioè il noleggio a lungo termine di tecnologie e beni strumentali in modalità pay-per-use.

Uno dei versanti più importanti è quello della digitalizzazione delle imprese, dove la locazione operativa di GRENKE gioca un ruolo fondamentale, in quanto strumento flessibile e smart che permette alle PMI di attivare il rinnovamento degli asset tecnologici e gli investimenti in soluzioni innovative.