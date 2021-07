Scuola: Draghi, 'obiettivo tutti in aula a settembre, verrà fatto'

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "L'obiettivo è tutti a scuola in presenza a settembre. Tutto quello che è necessario verrà fatto, è stato fatto e sarà fatto per quell'epoca. Per il resto, aspettiamo di discutere una serie di norma sulla scuola e trasporti pubblici e ne riparleremo qui con i ministri Bianchi e Giovannini". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sul rafforzamento dei mezzi pubblici anche in vista delle riaperture delle scuole in autunno.