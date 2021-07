Olimpiadi: Migliozzi, 'a Tokyo punto a una medaglia, orgoglioso di rappresentare Italia'**

Roma, 22 lug. - (Adnkronos) - "Si parte con l'obiettivo di dare tutto e puntare al massimo obiettivo che sarebbe quello di conquistare una medaglia. Il campo di partecipazione è molto qualificato nonostante qualche forfait ma voglio dare battaglia. Non vedo l' ora di gareggiare". Così all'Adnkronos Guido Migliozzi a pochi giorni dalla partenza per i Giochi di Tokyo dove insieme a Renato Paratore rappresenterà il golf italiano. "Fin da quando ero un amateur per me è sempre stato un orgoglio rappresentare il mio Paese e questo è un appuntamento unico -aggiunge Migliozzi-. Mi spiace non poter partecipare alla cerimonia di apertura perché partiremo domenica e anche l'assenza di pubblico toglie un po' d'atmosfera ma ormai purtroppo siamo abituati e non resta che concentrarci al massimo sulla gara e farla al meglio".