Mobilità e Covid: ad aprile +63% rispetto all'anno precedente

È ripartita con forza la mobilità in Italia, a seguito dell’attenuazione delle restrizioni decisa dal Governo Draghi lo scorso aprile 2021. Un fenomeno ben visibile dai dati di circolazione delle auto appartenenti a flotte aziendali o concesse a noleggio a lungo termine per uso privato.



Nel mese di aprile 2021, infatti, si è assistito a un incremento del +63% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Tendenza confermata anche a maggio 2021, dove gli spostamenti sono cresciuti del +44% se comparati al maggio 2020.



Questo quanto emerge dalle analisi dell’Osservatorio privilegiato di Targa Telematics, tech company specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali nel campo della telematica, della smart mobility e delle piattaforme IoT per operatori di mobilità, che monitora oltre mezzo milione di asset.



Continua la crescita anche per quanto concerne il mese di giungo 2021 (+6% vs giugno 2020), anche se in misura significativamente più ridotta, tenendo conto che la scorsa estate 2020 il paese era tornato in una situazione di sostanziale normalità e in totale assenza di restrizioni particolari per il contrasto alla pandemia.