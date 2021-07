Liquidità e transizione energetica,le soluzioni di Cgm Finance

CGM Finance, il sistema finanziario consortile che sostiene lo sviluppo della cooperazione sociale, nato nel 1998 per iniziativa del Consorzio CGM e di altre imprese e cooperative sociali, ha avviato due significativi progetti con partner internazionali.

Il primo prende il via dall'accordo sottoscritto con l’European Investment Fund (EIF) per l’attivazione di un nuovo strumento di garanzia: il Pan- European Guarantee Fund (EGF). Obiettivo di EGF è rispondere all’impatto economico della pandemia di COVID 19 garantendo che le imprese degli Stati membri partecipanti dispongano di liquidità a breve termine sufficiente a superare la crisi e siano in grado di continuare la propria crescita e sviluppo nel medio-lungo periodo. L’EIF ha quindi selezionato CGM Finance quale intermediario finanziario; ciò permetterà a CGM Finance di poter erogare finanziamenti alle PMI e Mid-Cap, che rispondano ai criteri di ammissibilità, con garanzia rilasciata dallo stesso EIF. CGM Finance sosterrà i costi di garanzia e ciò permetterà di applicare condizioni vantaggiose che permettano il trasferimento del beneficio finanziario alla controparte finanziata.

L’ulteriore progetto promosso da CGM Finance è SER – Social Energy Renovations - che ha come obiettivo quello di finanziare ristrutturazioni edilizie sostenibili in ambito Terzo Settore. A questo progetto partecipano – oltre a CGM Finance – Politecnico di Milano, ENEA e Fratello Sole, società consortile di enti non profit impegnata nel contrasto alla povertà energetica. Gli altri partner internazionali sono la spagnola GNE Finance (capofila del progetto), Secours -Catholique Caritas France e la filiale bulgara della società Econoler. Il progetto – finanziato nell’ambito Horizon 2020 – si svilupperà nell’arco di tre anni ed è studiato sul meccanismo “de-risking” volto a ridurre il rischio associato ai finanziamenti per consentire l’accesso al credito anche a quei soggetti che si trovano con capacità economica limitata. Gli ambiti operativi saranno l’analisi e la standardizzazione tecnica del processo di definizione degli interventi di efficientamento energetico degli immobili. Ciò permetterà agli investitori di accedere a investimenti sicuri, efficaci, in linea con i criteri ESG e alle imprese sociali di effettuare ristrutturazioni “green” a prezzi accessibili. I soggetti destinatari di questo progetto in Italia sono gli ETS, le imprese sociali e le realtà del contesto ecclesiastico/religioso. CGM Finance nel progetto SER è l’attore principale nella ricerca e nella successiva costruzione di uno strumento finanziario per il mercato italiano e nell’individuazione delle imprese sociali che potranno accedere al fondo.

“La pandemia ci ha insegnato come i confini siano sempre più labili e sia necessario operare in ottica di partnership internazionali", spiega Francesco Abbà Presidente CGM Finance. I progetti che ci vedono promotori e tra gli attori principali si presentano non solo innovativi, ma capaci di intercettare le reali esigenze del mondo non profit. Sia EGF che SER offrono concrete risposte finanziarie a quelle realtà che intendono sviluppare nuove progettualità, non ultimo l’adeguamento delle proprie strutture in ottica sostenibile. Le partnership accese a livello europeo permettono quel cambio di passo all’intero del mondo del non profit italiano e CGM Finance è il veicolo che permette di effettuare questo cambiamento”.