Giustizia: Draghi, 'fiducia su testo Cartabia approvato in Cdm, aperti a migliorie tecniche'

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Sulla riforma della giustizia c'è stato un rapido passaggio in consiglio dei ministri, ho chiesto l'autorizzazione alla fiducia quando sarà il momento in Parlamento perché c'è stato un testo approvato all'unanimità in Cdm e questo è un punto di partenza. Qualora ci fossero miglioramenti tecnici anche importanti noi siamo aperti, molto aperti, qualora ci fossero servirà un nuovo passaggio in consiglio dei ministri". Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa.