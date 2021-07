Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "La richiesta di autorizzazione di fiducia è dovuta al fatto di voler porre un punto fermo. C'è tutta la buona volontà' ad accogliere emendamenti che siano di carattere tecnico e non stravolgano l'impianto della riforma e siano condivisi. Non mi riferirei solo agli emendamenti di una parte, perché ci sono anche altre parti". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa.