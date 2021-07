Credito Fondiario separa le attività di debito da quelle bancarie

Il Consiglio di Amministrazione di Credito Fondiario, capogruppo del Gruppo Bancario Credito Fondiario, lo scorso 28 giugno 2021 ha approvato un'operazione di riorganizzazione societaria e di scissione da Credito Fondiario di tutte le attività di debt servicing e debt purchasing (contratti, risorse, piattaforme, capitale) sviluppate nel corso degli ultimi anni e che hanno portato questa realtà a diventare uno degli operatori leader in Italia in questi settori.

“Il progetto di riorganizzazione porterà alla suddivisione dell’attuale Gruppo in due nuove realtà, separate e indipendenti. – spiega Iacopo De Francisco, Direttore Generale di Credito Fondiario –: da un lato continuerà a operare Credito Fondiario, istituto con licenza bancaria, che si posizionerà quale challenger bank evoluta, specializzata per PMI e corporate italiane; dall’altro, nasce il gruppo Gardant, di natura industriale, interamente specializzato nell’attività di credit servicing e di investimento in crediti illiquidi e deteriorati. Saremo operativi nella nuova configurazione entro poche settimane.”

A valle della scissione che porterà alla creazione di Gardant, Credito Fondiario continuerà a essere guidata da Iacopo De Francisco, che assumerà la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale, e da Panfilo Tarantelli, che manterrà quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L’operazione, frutto di una articolata riorganizzazione societaria, ha ottenuto nel corso dei mesi di giugno e luglio tutte le autorizzazioni di legge, tra cui quelle di Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea. I progetti di scissione sono stati approvati in Assemblea lo scorso 5 luglio, dando avvio alle procedure di legge per la loro implementazione, con conclusione prevista nelle prossime settimane.

Il progetto nel suo complesso è stato oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali, con le quali è stato sottoscritto un accordo lo scorso 1° luglio, successivamente approvato dai lavoratori riuniti in Assemblea.

L’operazione è stata realizzata con il supporto di Chiomenti quale legal counsel per la ristrutturazione societaria; Legance quale legal counsel per la costituzione delle attività di fund management oggetto di scissione; PwC Strategy& quale advisor industriale; BE DigiTech Solutions quale advisor IT; Accenture quale PMO del progetto di riorganizzazione; lo Studio Pessi quale legal counsel per le tematiche giuslavoristiche; Bonelli Erede quale legal counsel per le ulteriori tematiche HR.