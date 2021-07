Covid: green pass valido anche per chi ha fatto 1 sola dose vaccino o tampone

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Il green pass sarà valido per accedere a bar e ristoranti al chiuso, piscine, palestre, concorsi e tutte gli altri eventi o attività per cui verrà previsto a partire dal prossimo 5 agosto anche per coloro che hanno avuto una sola dose di vaccino, nonché per chi si è sottoposto a tampone nelle 48 ore precedenti e per chi è guarito dal Covid nei sei mesi immediatamente precedenti. Lo si apprende da fonti di governo, mentre a Palazzo Chigi è atteso il Cdm che dovrà varare il nuovo dl anti-Covid.