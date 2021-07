Covid: Faraone scrive a Casellati, 'green pass e albo vaccinati al Senato'

Roma, 22 lug (Adnkronos) - Il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone ha inviato una lettera alla presidente Elisabetta Casellati chiedendo l’accesso al Senato con il requisito del green pass e la pubblicazione dei parlamentari che si sono sottoposti alla vaccinazione. Lo rende noto l’Ifficio stampa di Italia viva.

“Il Senato della Repubblica, quale luogo di rappresentanza di tutti i cittadini, non può e non deve essere esente dagli obblighi che il Governo si appresta a stabilire per l’intera comunità nazionale -scrive Faraone-. Le chiedo dunque di voler avviare quanto prima le opportune iniziative affinché il Green Pass costituisca per i Senatori requisito per l’accesso ai locali del Senato, in coerenza con le norme che il Governo si appresta a varare ed applicare a tutti i cittadini italiani".

"Le chiedo altresì, in ossequio al dovere di trasparenza che deve caratterizzare il luogo della massima rappresentanza dei cittadini, di prevedere la pubblicazione sul sito del Senato dei nominativi dei Senatori che si sono sottoposti alla vaccinazione anti COVID - 19 e relativa documentazione, analogamente a quanto già previsto per la documentazione della situazione patrimoniale e di reddito dei membri del Parlamento”, si legge ancora nel testo della lettera.