Capri, minibus esce di strada e precipita: morto autista, 28 feriti

Incidente a Capri. Un minibus con a bordo 15 persone è uscito di strada precipitando per una ventina di metri nella zona di Marina Grande. L'autista è morto, 28 i feriti giunti all'ospedale Capilupi. Due dei feriti, in gravi condizioni, sono stati trasferiti in elicottero a Napoli, un uomo all'Ospedale del Mare e un bambino all'ospedale pediatrico Santobono. Il piccolo ha riportato fratture multiple. L'elicottero con supporto medico infermieristico è stato inviato sull'isola dalla Asl Napoli 1 Centro, azienda sanitaria competente sul territorio dell'isola di Capri oltre che su quello del comune di Napoli.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30. Il minibus era partito dal porto di Marina Grande e aveva percorso alcuni metri di via Marina Grande. Mentre percorreva una salita ha urtato una ringhiera di protezione del marciapiede precipitando lungo una scarpata per una ventina di metri, finendo la sua corsa contro uno stabilimento balneare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia di Stato che indaga sulla vicenda. Il decesso dell'autista è stato accertato sul luogo dell'incidente. Tutti i medici reperibili sull'isola sono stati inviati in ospedale per la cura dei pazienti.

Due persone rimaste ferite sono assistite in camera operatoria all'ospedale Capilupi, in attesa di trasferimento all'Ospedale del Mare. Altri feriti stanno ricevendo cure e sono in fase di stabilizzazione emodinamica e assistenza respiratoria, in attesa di trasferimento. Delle persone coinvolte, 4 sono di nazionalità francese e libanese. I pazienti che necessitano di essere trasferiti all'Ospedale del Mare di Napoli verranno spostati con l'ausilio dei due elicotteri del Servizio regionale emergenza 118 della Asl Napoli 1 Centro.

Il bilancio dell’incidente sarebbe potuto essere ben più grave: il minibus è precipitato contro lo stabilimento, a pochissimi metri dal solarium, dove i bagnanti stavano prendendo il sole. Tra i primi ad arrivare sul posto, intorno alle 11.30, sono stati i militari della Guardia di finanza, impegnati poco distanti in controlli anti Covid nel porto. I finanzieri, in attesa dell’arrivo dei soccorsi e dei medici, hanno aiutato le persone a uscire dal bus.

Sul posto è arrivato il magistrato di turno. Si aspetta anche l’intervento della polizia scientifica che eseguirà i rilievi sul mezzo, per valutare eventuali guasti meccanici al bus.

"Stamattina la funicolare di Capri era ferma per un guasto ma il fatto non ha avuto ripercussioni sulla circolazione dei bus. Io sono sul posto ma al momento ancora non è chiaro il quadro della situazione" ha detto all'Adnkronos il sindaco di Capri Marino Lembo, giunto a Marina Grande.

"Al momento ci stiamo preoccupando di soccorrere i feriti, non abbiamo ancora capito la dinamica dell'accaduto. Abbiamo mandato i nostri medici e la Protezione civile in soccorso" ha dichiarato all'Adnkronos Francesco Cerrotta, il vicesindaco di Anacapri .

Tanta paura ma nessun ferito tra i clienti e il personale del ristorante e stabilimento balneare 'Da Gemma' di Capri dove il minibus è precipitato colpendo parte della struttura. "Tanta paura. Il pullman ha sfondato la barriera ed è rotolato giù. Fortunatamente non ci sono stati feriti tra clienti, bagnanti e personale - ha detto all'Adnkronos Gemma, la titolare del ristorante e stabilimento - I clienti li abbiamo lasciati liberi di lasciare la struttura. Credo che sarebbe potuta essere una tragedia ben peggiore. Il mezzo avrebbe potuto rotolare fino al solarium, ma così non è stato".