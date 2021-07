Calabria: Boccia, 'Bruni cambierà la storia della regione' (2)

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "In Calabria ci sono due destre quella di Occhiuto e Spirlì, che continuano a non prendere le distanze dai numerosi casi di opacità segnalati dalla magistratura nel rapporto tra esponenti di centrodestra e vicende giudiziarie e la destra di Fratelli d’Italia che rivendica spazi politici. Tutto senza alcuna attenzione per le esigenze di cambiamento di una Regione che merita il massimo impegno politico del Paese intero", ha detto ancora Boccia.

"Noi vogliamo la Calabria migliore al governo di una Regione che non deve più essere considerata il fanalino di coda e Amalia Bruni con la sua storia, la sua competenza e il suo entusiasmo cambierà la storia della Calabria”, ha concluso.