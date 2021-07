M5s: Fico, 'non è finito, adesso ripartiamo più forti di prima'

Roma, 21 lug (Adnkronos) - Nel M5s "spero vada tutto per il meglio. Stiamo lavorando per l'orizzonte 2050, non a guardare il passato ma a quello che sarà. Su questo il Movimento è compatto e unito". Lo ha detto Roberto Fico nel corso della cerimonia del Ventaglio.

"Adesso abbiamo in votazione a breve lo Statuto, il presidente. Credo potremo partire nel modo migliore, abbiamo tante idee e tanta voglia -ha aggiunto il presidente della Camera-. Sento tanti detrattori dire il Movimento è in difficoltà, è finito. Ci siamo ripresi mille volte e siamo qui, andremo avanti nel modo migliore possibile".

"Sono contento del dibattito interno, profondo, con scontri. Adesso partiamo più forti di prima con un'esperienza più grande e importante", ha sottolineato ancora Fico.