L’italiana Poke House investe in Poké Perfect ed entra nel mercato olandese

Poke House, il leader del poke in Europa, annuncia l’ingresso nel capitale di Poké Perfect, il più grande brand di poke in Olanda. Questo investimento rientra nella strategia di espansione dell’azienda fondata da Matteo Pichi e Vittoria Zanetti che, dopo aver messo a segno 50 aperture di grande successo tra Italia, Portogallo, Spagna, Regno Unito e Francia, adesso si appresta a conquistare anche il mercato olandese.

“Abbiamo deciso di investire in Poké Perfect perché vediamo nel loro approccio e modello tante sinergie con il nostro concept: ricette fresche e di altissima qualità servite in negozi dal design e layout che rispecchia la filosofia del brand – commenta Matteo Pichi co-founder e CEO di Poke House – E quello spirito innovativo e appassionato tipico di una start up che vuole portare il proprio business sempre più lontano e con velocità. Questa collaborazione ci permetterà di accelerare ulteriormente la nostra crescita in altri mercati per noi interessanti”.

Poké Perfect, che ha lanciato la sua prima insegna nel 2016 e a oggi conta 11 locali - e altri 3 di imminente apertura - tra Amsterdam, Almere, Den Bosch, Dordrecht, Leiden, Nijmegen ed Utrecht, nasce dall’idea di Gerrit Jan e Quinta Witzel, fratello e sorella, cresciuti in una piccola città vicino ad Amsterdam. Dopo diversi anni a New York, Quinta scopre e si appassiona al fast casual healthy e di qualità, stupendosi – una volta di ritorno a casa – di quanto Amsterdam ne fosse sprovvista nonostante avesse gli stessi ritmi frenetici della grande mela. Di qui l’idea di sviluppare Poke Perfect: una realtà che unisse ricette sane, veloci da preparare, nutrienti e soprattutto gustose.

“Siamo felici di aver unito le nostre forze con quelle di Poke House. Questa partnership ci offre l'opportunità unica di condividere tecnologia, know how, dati e idee. Inoltre, l'investimento di Poke House ci permette di accelerare i nostri piani di espansione con l'apertura di 25 nuove sedi Poké Perfect in tutto il Benelux nei prossimi 3 anni. Non vediamo l'ora che arrivi questo emozionante capitolo per Poké Perfect” – dichiarano Gerrit Jan e Quinta Witzel, co-founder di Poké Perfect.

Poke House, nata a novembre 2018, ha già all’attivo 50 insegne tra Italia, Portogallo, Spagna, Francia e Regno Unito, un team di più di 400 persone e un fatturato atteso nel 2021 superiore a €40 milioni. Il successo raggiunto in poco più di due anni è la dimostrazione che il poke non è una semplice moda passeggera ma un business sul quale investire. Grazie a una combinazione tra servizio veloce, altissima qualità degli ingredienti, personalizzazione e digitalizzazione applicata sia lato organizzazione interna che sulla vendita delle iconiche bowl, Poke House è riuscita in poco tempo a crescere e diventare non solo un marchio di qualità, ma uno dei brand di riferimento del foodtech.

“Abbiamo intuito fin da subito che il poke potesse essere un prodotto dalle grandi potenzialità, anche se in molti credevano che fosse una scommessa non vincente puntare su un’offerta verticale tutta incentrata sul cibo originario dalle Hawaii. Il successo raccolto in così poco tempo e la grande community di poke lover, cresciuta attorno a noi, ci sprona a continuare a espanderci e portare il nostro concept in tutta Europa, e un domani anche oltre” spiega Vittoria Zanetti, co-founder di Poke House. L’obiettivo è essere in ogni angolo iconico delle grandi città, creando non dei semplici locali, ma dei luoghi di incontro, dove l’atmosfera, il design e la qualità gastronomica, uniti all’accessibilità dei prezzi creano un’esperienza ogni volta inedita”.

Restando fedele al suo format innovativo - food retail ma dall’anima digitale - che le ha garantito in poco tempo il successo sui principali mercati dell’out-of-home, Poke House prevede un’espansione basata su una combinazione di più food destination: dagli angoli più cool delle città europee, agli shopping mall, passando per i kiosk all’aperto fino alle dark kitchen con l’obiettivo di raggiungere ogni tipo di food lover, facendolo innamorare delle sue iconiche bowl.