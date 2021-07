Europei: dj Aniceto, 'una vergogna bus Nazionale in giro a Roma, comandano i soldi’**

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Due pesi e due misure, è chiaro che ci sono figli e figliastri dove comandano soltanto i soldi". Questo il commento di dj Aniceto con l’Adnkronos sulla passerella a Roma del bus scoperto della Nazionale di calcio per festeggiare la vittoria agli Europei, iniziativa che ha portato all’assembramento di migliaia di tifosi senza mascherina per le strade che il mezzo con i giocatori azzurri ha attraversato e che ora fa discutere, alla luce del rialzo dei contagi a Roma e in tutto il Lazio.

"Dopo la notizia che la Figc e le istituzioni hanno condiviso la scelta dell’autobus scoperto della nazionale - è il punto di vista dj Aniceto - vorrei dire che la vita di chi vive di discoteca vale meno di un pallone. Lo trovo vergognoso".