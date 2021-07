Calcio: Manchester City, annullata amichevole in Francia con il Troyes per restrizioni anti-Covid

Roma, 21 lug. - (Adnkronos) - A causa delle restrizioni sanitarie legate alla pandemia in Francia e Inghilterra, l'amichevole in programma il prossimo 31 luglio tra Troyes e Manchester City allo Stade de l'Aube è stata cancellata. Ad annunciarlo sono i due club, specificando che "le recenti modifiche alle restrizioni sanitarie apportate dal governo britannico in merito alla quarantena per i viaggiatori provenienti dalla Francia rendono troppo difficile la trasferta", per i 'citizens'.