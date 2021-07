Calabria: Poste emette francobollo commemorativo per Jole Santelli

Cosenza, 21 lug (Adnkronos) - Poste italiane emetterà un francobollo commemorativo per Jole Santelli, la presidente della regione Calabria scomparsa prematuramente. La data di emissione è stata fissata per il prossimo 15 ottobre, data del primo anniversario della scomparsa della Santelli.

Il francobollo appartiene alla serie tematica ‘il senso civico’, a testimoniare la cifra dell’impegno politico sempre profuso dalla Santelli nel corso della sua attività politica e istituzionale. Si tratta del primo politico calabrese a ricevere un riconoscimento del genere.

La Santelli, due volte sottosegretaria e deputata per più legislature, è stata la prima donna in Calabria a essere eletta presidente di Regione, nel gennaio del 2020, e la prima in assoluto eletta direttamente dai cittadini in tutto il Mezzogiorno.