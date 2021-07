Basket: Nba, Antetokounmpo come Chiellini, si porta a letto la coppa

Roma, 21 lug. - (Adnkronos) - L'ala dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo è andato a letto insieme al Larry O'Brien Trophy, che viene assegnato al vincitore del titolo Nba, conquistato grazie a una sua prestazione leggendaria da 50 punti in gara 6 contro i Phoenix Suns. Il 26enne greco ha postato una foto su Instagram a letto insieme al trofeo e al premio di Mvp delle Finals con la didascalia: “Buonanotte da parte nostra”. Una foto che ha riportato alla mente quanto fatto poco più di due settimane fa dal capitano dell’Italia Giorgio Chiellini che, come fatto anche da Fabio Cannavaro nel 2006, ha deciso di portarsi in stanza la coppa.