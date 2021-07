Può l'amore per un frutto trasformarsi in business? Eccome, se può. È il caso del progetto LOME di Masseria Frutti Rossi, che, appunto, affonda le sue radici nella passione di Michele De Lisi per la melagrana. Nel 2014 il sogno diviene realtà e prende vita la prima piantagione di 5000 piante, avviata insieme ai due figli, Davide che si occupa della parte produttiva e Dario della parte commerciale.

La coscienza delle potenzialità di un territorio unico e generoso unita alla lungimirante consapevolezza che solo l’unione fra tradizione e innovazione potesse essere la chiave per una produzione contemporanea ecosostenibile e per questo vincente, ha permesso di sviluppare un progetto che vede oggi la coltivazione di 350 ettari di terreno e di 150.000 piante con un’agricoltura ecologica e sostenibile.

Un polo agricolo, nelle fertili campagne di Castellaneta, un’azienda agri-tech improntata alla produzione di piante da frutta dalle proprietà benefiche e salutari, quali il melograno, l’aronia e le bacche di Goji, veri e propri Elisir di Lunga Vita.

Lo stabilimento è ubicato direttamente nei frutteti realizzando un’innovativa “filiera cortissima” in cui tutti i frutti vengono lavorati a poche ore dalla raccolta per garantire un prodotto 100% italiano e naturale, ottenuto da prodotti freschissimi, senza l’aggiunta di additivi, conservanti, coloranti o zuccheri.

Uno stabilimento all’avanguardia in cui ogni processo viene costantemente controllato: dalla materia prima, introdotta nello stabilimento solo dopo il superamento di severi controlli di qualità, alle prime fasi del processo di selezione e durante ogni singolo stadio di lavorazione, per ottenere prodotti sani, sicuri e genuini.

Fiore all’occhiello è la tecnologia HHP di Hiperbaric 420, una macchina di ultima generazione, che mediante l’impiego delle alte pressioni a basse temperature elimina la carica microbica dalle spremute, e permette di preservare, in modo naturale e senza additivi e conservanti, tutte le proprietà organolettiche, nutrizionali e salutari del frutto fresco come appena spremuto in termini di odore, colore, sapore e contenuti salutistici: in questo modo è possibile avere una spremuta fresca di melograno tutto l’anno.

Partendo dalla coltura del melograno, in tutte le fasi della produzione, si è ricercata l’innovazione con l’applicazione delle più moderne e avanguardistiche tecnologie di conservazione, trasformazione e confezionamento, consentendo di esaltare le straordinarie caratteristiche salutari e nutrizionali dei super frutti e garantendo elevati standard di qualità, a tutela sia del consumatore sia dell'ambiente.

Non solo: Masseria Fruttirossi, la madre di LOME, è infatti certificata “Friend of the Earth-Residuo Zero” . Ciò significa che la produzione è realizzata con responsabilità etico sociale, gestione e salvaguardia ambientale. E’ garanzia di ecosostenibilità dei processi produttivi, rispetto della salute dei consumatori attraverso l’immissione sul mercato di prodotti sicuri e salubri a “residuo zero”.

Impianto fotovoltaico, economia circolare grazie anche al moderno sistema di “lombricompostaggio” per la produzione di fertile terriccio, totale controllo della cortissima filiera produttiva, kit dotati di sensoristica avanzata, con batterie ad alimentazione solare, che dispongono di sensori ambientali-vegetazionali e meteorologici che permettono, tra l’altro, un notevole risparmio della risorsa idrica e nutrizionale, sono solo alcuni ‘accorgimenti’ che fanno di Masseria Fruttirossi un’azienda virtuosa. Una sapiente sinergia di efficienza avanguardistica e rispetto della natura e dell’individuo.

Anche la gestione dei lavoratori è improntata al rispetto di tutte le leggi e disposizioni, consentendo agli stessi di vivere la propria esperienza lavorativa nel modo più completo possibile, partecipando e crescendo insieme allo sviluppo dell’azienda.

Tutto questo è il metodo LOME, il marchio che è stato scelto, acronimo di Love Me, Love Melagrana, cioè tengo al mio benessere e quindi scelgo prodotti che mi fanno bene ma anche lavorati in modo naturale e che rispettano l’ambiente

I prodotti

Il punto di partenza è la melagrana con tutti i suoi valori nutrizionali, le sue proprietà organolettiche e i suoi piaceri sensoriali. A caratterizzarla il colore – rosso vermiglio – che, si sa, stimola l’energia mentale e psichica, ma soprattutto racconta la presenza di antocianine, sostanze dal forte potere antiossidante, insieme a polifenoli e tannini. Un super fruit, un frutto portentoso che contribuisce a farci stare meglio, un elisir dalle proprietà benefiche e dagli effetti salutistici, ricco di antiossidanti, minerali (potassio, magnesio, selenio, zinco) e vitamina C.



Una gamma dalla forte impronta healthy: la melagrana & co

La melagrana con LOME diventa frutta liquida, per ogni momento della giornata e per soddisfare le diverse esigenze nutrizionali.

La gamma LOME senza zuccheri aggiunti, additivi, conservanti, coloranti, propone oltre alla spremuta 100% di solo purissimo succo di melagrana, “Linea” mix di melagrana, zenzero e limone, “Energia” blend di melagrana e goji, “Detox” dove il nostro frutto si unisce all’arancia, “Vitality” sinergia di melagrana e clementina, “Depura” sinergia di melagrana, arancia e zenzero. Ad affiancarli la spremuta d’arancia e l’esclusiva clementina. Tutti i prodotti sono certificati Vegan Ok.

Freddo o ambient, bacche essiccate e integratori: ce n’è per tutti

LOME Super Fruit è proposto in due versioni.

Con le bottigliette da tenere in frigo, estrazione e lavorazione avvengono a freddo e grazie all’innovativo sistema HPP (High Pressure Processing) la carica viene eliminata preservando le proprietà nutraceutiche e organolettiche del frutto fresco. Tecnologia avanguardistica al servizio della natura e dello stare bene.

Le bottigliette in vetro, invece, custodiscono il succo pastorizzato, sempre da frutta fresca di prima qualità. Monodosi perfette per una cascata di principi nutritivi e per avere in dispensa/a portata di mano il nostro LOME preferito: la shelf-life, alias durata, è di 18 mesi. Sono proposti in 5 gusti: Melagrana, Linea, Energia, Vitality, Detox

Alla gamma dei succhi si aggiungono le bacche di goji ricche di vitamine, sali minerali e aminoacidi che rappresentano un energizzante sano e naturale. Sono proposte sia in versione fresca che essiccate, 100% italiane.



In stagione, da agosto a ottobre, vengono proposti sia il frutto fresco del melograno sia le confezioni di arilli, i chicchi di melagrana, pronti da utilizzare puri o come ingredienti di piatti dall’insalate agli arrosti.

Per allungare la disponibilità del frutto fresco, sono state impiantate diverse specie di melograno con stagionalità diverse: Shany, Emek e Ako.

Quattro anni di studio da parte del team Ricerca e Sviluppo di Masseria Fruttirossi in collaborazione con esperti del settore fra cui il Dott. Dario Vista, biologo nutrizionista e tecnologo alimentare e lo staff dello studio di consulenza Food Lab, per mettere a punto LOME Nutraceutic, la gamma di integratori dall’inedito fitocomplesso FiberPeel™.

“FiberPeel™ commenta Dario De Lisi Responsabile vendite e marketing di Masseria Fruttirossi “è frutto della volontà di valorizzare la buccia della nostra melagrana, reimpiegandola per la produzione di prodotti ad alto valore funzionale nel rispetto dell’economia circolare che caratterizza tutti i processi produttivi di Masseria Fruttirossi.

La buccia di melagrana unita al frutto dell’aronia, anch’essa prodotta dall’azienda pugliese, è la base del portentoso fitocomplesso dalle notevoli potenzialità nutraceutiche, uno vero e proprio scrigno di principi attivi preziosi.

FiberPeel™, con le sue elevate concentrazioni di fibra alimentare, vitamina C, polifenoli, minerali come ferro, magnesio e potassio, combinato di volta in volta con frutti, erbe e piante officinali, diviene così l’elemento distintivo e strategico dell’intera linea di integratori LOME Nutraceutic.

Infine, ARONFORT, GLUCONTROL, IMMUNORES, ARTODOL, PROSTACON, DONNANFORT, RILASAN, DRENASÌ, DEPURPIÙ: questi i nove nomi evocativi di una gamma in compresse o in forma liquida che ha a cuore il benessere delle persone e desidera offrire risposte competenti alle complesse esigenze dei consumatori.



Il mercato è dinamico, in continua crescita e, anche a causa dello stress psico-fisico di quest’ultimo anno, la richiesta di un sostegno per la propria salute si è fatta sempre più impellente.

“Siamo convinti che i nostri prodotti - naturali, innovativi e con un elevato contenuto di servizio - possano essere vincenti.” sottolinea Dario De Lisi “Attraverso ricerche di mercato e studi mirati abbiamo elaborato un’articolata proposta in grado di venire incontro sia ai bisogni contingenti legati a un particolare periodo, mancanza di sonno ad esempio, sia a necessità collegate all’età e/o a problemi disfunzionali come la menopausa e dolori articolari sia al desiderio di prevenzione.”