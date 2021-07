Rdc: M5S, 'chi vuole distruggerlo manca di rispetto a mln italiani'

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - “Chi continua ad attaccare il Reddito di Cittadinanza a fini propagandistici non solo fa una pessima figura, ma manca di rispetto a tutte quelle famiglie che, soprattutto in piena pandemia, sono riuscite ad andare avanti con dignità proprio grazie a questa misura. E su questo Giuseppe Conte è stato chiaro: il Reddito non si tocca”. Lo dichiarano i deputati del Movimento 5 Stelle membri della commissione Affari Costituzionali.

“Non si tratta di ‘metadone’ per i tossici e non è ‘diseducativo’. Parliamo di una misura che sostiene le fasce più deboli, quella categoria composta da giovani, anziani e famiglie che i nemici del RdC evidentemente dicono di tutelare solo a parole. Il Reddito di cittadinanza è una conquista di civiltà che abbiamo portato avanti con forza, sicuramente migliorabile, ma fondamentale per il Paese e per la sua giustizia sociale”, concludono.