Omofobia: Letta cita tweet Borghi, 'coloro con i quali dovremmo negoziare...'**

Roma, 20 lug (Adnkronos) - "Coloro con i quali noi dovremmo negoziare e condividere norme contro la omotransfobia...". Lo scrive su Twitter Enrico Letta, rilanciando il tweet del senatore della Lega Claudio Borghi in cui si legge: "Terzo giornalista che chiama per sapere se sono vaccinato. Finora sono stato gentile, al prossimo parte il vaffanculo e la cancellazione dalla lista dei contatti. Perchè questi eroi la prossima volta che intervistano un LGBT non gli chiedono se è sieropositivo e se fa profilassi?".

Poco dopo, l'esponente della Lega ha pubblicato un altro tweet per spiega: "PER GLI ANALFABETI FUNZIONALI si specifica che quanto scritto sopra significa considerare STUPIDA E SPREGEVOLE sia la domanda sulla profilassi che quella sulla vaccinazione. Perchè quella che GIUSTAMENTE sarebbe considerata domanda CRETINA in un caso è approvata nell'altro?", specifica poco dopo Borghi in un altro tweet.