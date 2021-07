Palermo, 20 lug. (Adnkronos) - Il processo trattativa tra Stato e mafia "è un processo vuoto" ma "è arrivato al grado d'appello, ma a me interessa l'esito finale". A dirlo, in chiusura dell'arringa difensiva, è l'avvocato Tullio Padovani, difensore di Marcello Dell'Utri per il quale l'accusa ha chiesto la conferma a 12 anni di carcere.