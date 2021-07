Giustizia: Pd presenta 19 emendamenti alla riforma, Iv 59 e FI 109

Roma, 20 lug (Adnkronos) - "#riformadellagiustizia: emendamenti presentati dai @Deputatipd 19. Emendamenti presentati da Italia Viva e Forza Italia, rispettivamente 59 e 109. Chi è più leale alla riforma #Cartabia?". Lo scrive su Twitter il capogruppo del Pd in commissione Giustizia alla Camera Alfredo Bazoli.

Tra le modifiche del Pd, come aveva anticipato stamattina la capogruppo Debora Serracchiani, c'è quella per rendere graduale l'entrata in vigore dei nuovi tempi della prescrizione.