Festival: torna Capalbio Libri, tra i protagonisti Edith Bruck, Teresa Ciabatti e Michele Santoro (2)

(Adnkronos) - Ma Capalbio Libri 2021 offre anche delle novità, arricchendo la manifestazione con tre nuove iniziative: Capalbio Kids, una serie di appuntamenti interamente dedicati ai più piccoli. Capalbio Talks, un nuovo format per discutere e conoscere quello che ci appassiona e, dalla prossima stagione Capalbio Salute, incontri dedicati alla salute, alla prevenzione e al benessere e un premio per la ricerca intitolato alla memoria di Isabella Mezza.

“È un anno di transizione – ha detto Andrea Zagam nel corso della presentazione di questa mattina - stiamo preparando una vera e propria Capalbio Libri ‘revolution’. In questa edizione solo un assaggio dei nuovi format che stiamo mettendo a punto (Capalbio Kids, Capalbio Talks) e dall’anno prossimo Capalbio Salute. Sono in programma anche alcuni appuntamenti fuori dal festival che intendiamo proporre in agosto e settembre 2021. Abbiamo anche deciso di presidiare in modo più forte il web e di intercettare tutte le innovazioni che ci propone la rete. Vogliamo ampliare il nostro pubblico – ha concluso Zagami- e promuovere ‘il piacere di leggere’ oltre i confini fisici del Festival”.

“Capalbio Libri – ha dichiarato Gianfranco Chelini, assessore alle attività produttive e turismo del Comune di Capalbio, è un appuntamento importantissimo che qualifica da tempo l’estate capalbiese. La ricchezza e la cura del programma, la qualità degli ospiti e delle produzioni letterarie e saggistiche presentate ogni anno – ha aggiunto l’assessore - è di prim’ordine e rende sempre più Capalbio Libri un festival di livello e attrattiva nazionale. Ora che Andrea Zagami intende sviluppare ancora di più questa manifestazione – ha concluso Chelini - penso che Capalbio, i capalbiesi e la Maremma in generale non possano che essere riconoscenti per l’attività di questi 15 anni che ci ha regalato tanti momenti di crescita, approfondimento ed emozioni”.