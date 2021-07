Covid: Tajani, 'incrementare vaccini, Fi favorevole a Green pass' (2)

(Adnkronos) - Guardando a settembre e al riavvio dell'anno scolastico "Fi è favorevole, così come è accaduto per il personale sanitario, a rendere obbligatoria la vaccinazione per tutto il personale scolastico. Noi - ha insistito Tajani - non ci possiamo permettere un nuovo lockdown, ecco perché insistiamo molto sul rafforzamento della campagna di vaccinazione. Per questa ragione, presenteremo al Senato una pdl che rende obbligatoria la vaccinazione per tutti gli operatori scolastici".